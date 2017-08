Tutti i soldati in alta uniforme da parata e con tanto di bandiere e saluti militari come si conviene quando un ufficiale anziano va in pensione. Così centinaia di persone si son riunite per dare l'ultimo addio a Cena, una cagnolina che ha servito l’esercito americano per anni affrontando pericoli mortali in prima linea come i suoi colleghi umani. All'esemplare di Labrador, infatti, è stato diagnosticato un tumore alle ossa che non gli ha dato alcuna speranza di sopravvivere e per lui è stata decisa l'eutanasia non prima di un solenne e commosso saluto da parte dei commilitoni.

Cena è stata una cagnolina anti-mine in forze ai marines per anni fino al 2014 quando è andata in pensione a causa dell'età. Dopo tante missioni insieme, l'aveva adottata il caporale Jeff DeYoung e nel 2015 aveva trovato casa in Michigan. Quando l'uomo ha saputo della malattia di Cena e dei consigli dei veterinari ha fatto in modo che le venisse riservato un ultimo addio con tutto il rispetto che si era meritata sul campo. Ha coinvolto l'associazione dei marines, degli altri combattenti e delle forze di polizia, organizzando un ultimo saluto con tutti gli onori. "Negli anni questo cane, che per me è un fratello, mi è stato accanto durante il divorzio, quando ho perso la casa e il lavoro, durante i miei attacchi di panico e i disturbi da stress. Mi ha salvato dal freddo delle notti del deserto e dal fuoco del nemico" ha dichiarato il caporale .