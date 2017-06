Dopo il dolore, le indagini e le polemiche, oggi è il giorno dell'ultimo saluto per la piccola Tamara, la bambina di sedici mesi morta per arresto cardiocircolatorio dopo oltre sei ore passate all'interno dell'abitacolo dell'auto diventata un forno dopo che la mamma l'aveva dimentica a bordo posteggiando sotto il sole. Oggi infatti in provincia di Arezzo si sono svolti i funerali della bimba mentre in contemporanea in tutti gli uffici pubblici del piccolo cento toscano di Terranuova Bracciolini, le bandiere sono state messe a mezz'asta per rispettare il lutto cittadino proclamato dall'amministrazione locale.

Un cerimonia funebre però non pubblica perché per volontà dei genitori della piccola i funerali si sono svolti in forma strettamente privata, in una chiesa tenuta segreta e riservati solo a famigliari e amici più intimi della famiglia . Una riservatezza decisa probabilmente sia per evitare le telecamere sia per evitare curiosi che avrebbero scatenato altro clamore attorno alla triste vicenda.

La famiglia infatti dopo diversi episodi anche di minacce e pesanti insulti online contro la mamma della piccola, la 38enne accusata ora dai magistrati di omicidio colposo per aver dimenticato la figlia in auto, convinta di averla lasciata all'asilo prima di recarsi a lavoro, ha deciso di adottare un profilo più basso possibile scegliendo anche di chiudere tutti gli account social.

Intanto proseguono le indagini della procura di Arezzo proprio sulla dinamica esatta dell'accaduto. La donna, già interrogata a più riprese dai pm, sarà ora sottoposta a perizia psichiatrica per capire se sia stata effettivamente colpita da un'amnesia dissociativa nel momento in cui ha dimenticato la bambina. Un circostanza che potrebbe cambiare di molto la dinamica processuale visto che per la legge nessuno può rispondere di un reato di cui non aveva coscienza.