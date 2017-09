Un picchetto d'onore in piena regola con gli agenti sull'attenti a formare due ali e un corridoio al suo passaggio. È l'ultimo saluto che gli agenti di polizia di Middletown, nello stato del Connecticut, hanno voluto riservare ad un loro collega speciale: il cane poliziotto Hunter, ormai prossimo alla morte. L'esemplare di pastore tedesco portato in braccio dal suo collega di una vita, l’agente Michael D’Aresta, ha sfilato così per l'ultima volta prima di morire a causa delle conseguenze di un devastante cancro al fegato in stato avanzato.

Per evitargli altre sofferenze che il cancro già gli stava provocando, infatti, per lui è stata decisa l'iniezione letale. Così informati di quanto era capitato al cane, venerdì pomeriggio tutto il reparto di polizia dell'unità cinofila è andato davanti alla clinica del veterinario per salutare per l'ultima volta Hunter in un gesto di estremo rispetto per l'animale che è stato per tanti anni al loro fianco. Chi col saluto militare chi con la mano su cuore hanno atteso il passaggio di Hunter in braccio a D’Aresta in lacrime

"Hunter e l'agente D'Aresta sono stati parte fondamentale del nostro dipartimento negli ultimi dieci anni. Nulla sarà mai più lo stesso tra i K-9″ si legge nel post pubblicato su Facebook dalla polizia che aggiunge: "I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno all’agente D’Aresta e alla sua famiglia. Riposa in pace Hunter, hai fatto un buon lavoro".