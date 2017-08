Una 17enne indiana è stata costretta a partorire in mezzo a una strada sterrata dopo essere stata rifiutata da un centro sanitario. La giovane madre aveva chiesto aiuto presso il Chandil Sub Divisional Hospital di Jharkhand, ma i medici le avrebbe impedito il ricovero in quanto minorenne e non accompagnata da un genitore o da una persona maggiorenne, secondo quanto lei stessa ha spiegato. La 17enne è stata costretta a vivere per le strade dopo che il suo ragazzo ei suoi genitori l’hanno abbandonata quando è rimasta incinta. Dopo essere stato allontanato dalla clinica, è stata costretta a far nascere il suo bimbo in strada.

Quando la notizia è stata diffusa dai media locali, i residenti locali hanno duramente criticato il personale dell'ospedale, anche e soprattutto dopo la pubblicazione sui social network di una foto in cui la giovanissima madre è seduta in mezzo alla strada, coperta di sangue, col figlioletto appena nato tra le braccia. La ragazza è stata quindi aiutata dai passanti e solo dopo diversi minuti un medico è uscito dalla clinica per andare ad assisterla e tagliare il cordone ombelicale. Alla fine, alcune donne hanno convinto il personale ospedaliero a ricoverare la 17enne.

Il dottor Lalita Kashyap ha poi definito la decisione di rifiutare la ragazza "sbagliata e sfortunata". "C'erano solo due infermieri in quel momento, ed erano impegnati a far nascere due gemelli. Poi siamo stati informati della ragazza. C’è stata un po’ di confusione, ma ora ce ne stiamo occupando” ha aggiunto. La madre e il bambino stanno entrambi bene e sono stati trasferiti nel reparto di maternità del nosocomio.