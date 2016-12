in foto: Roberta Ragusa

Roberta Ragusa è scomparsa tra il 13 e 14 gennaio 2012 alla sua abitazione di Gello di San Giuliano Terme in provincia di Pisa. Secondo il marito, Antonio Logli, la donna si sarebbe allontanata volontariamente da casa probabilmente in seguito a un'amnesia. Le ricerche della giovane mamma, titolare di un'autoscuola, cominciano immediatamente. I carabinieri e i sommozzatori perlustrano il territorio da cima a fondo ma di Roberta non c'è traccia. Poco dopo la sua scomparsa la babysitter dei suoi figli e sua amica, Sara Calzolaio, prende il suo posto in autoscuola e nel tetto coniugale.

in foto: Antonio Logli

La relazione di Antonio Logli con la babysitter.

Mentre il programma "Chi l'ha visto?" si occupa del caso, le indagini prendono un'altra direzione. L'esame del computer di Logli (e mail e messaggistica) evidenzia un legame tra il marito della donna scomparsa e la giovane babysitter, che si scopre essere l'amante dell'uomo da oltre 7 anni, ma non solo: si scopre anche che nel periodo precedente alla sparizione di Roberta la donna aveva rotto la relazione con l'amante perché non tollerava più la presenza della moglie al suo fianco. Dal canto suo anche Roberta aveva intuito che suo marito aveva una storia e lo aveva affrontato, forse minacciando la separazione. Il rapporto tra i due coniugi era diventato conflittuale tanto da fare credere anche alle amiche di Roberta e agli stessi suoceri che la sua scomparsa potesse non essere un allontanamento volontario.

La condanna.

Nel 2014 Antonio Logli viene accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Un anno dopo il gup di Pisa Giuseppe Laghezza ordina il non luogo a procedere «perché il fatto non sussiste». In tanto a casa Logli l'ex babysitter aveva preso in tutto il posto di Roberta nell'occuparsi della casa e dei due figli della donna. Dopo il proscioglimento è la Corte di Cassazione ad accogliere il ricorso della Procura di Pisa contro la decisione del Gup e riaprire le indagini per omicidio: quello di Roberta Ragusa viene considerato da tutti omicidio e Logli viene rinviato a giudizio per aver ucciso la moglie. A 4 quattro anni dalla scomparsa della giovane donna il tribunale di Pisa ha condannato il marito, Antonio Logli a 20 annui di reclusione con rito abbreviato. A pesare sulla condanna la ricostruzione della situazione sentimentale e familiare della coppia, alcune lacune nella ricostruzione dell'uomo e la testimonianza di Loris Gozi, un giostraio che dichiarò di aver visto Logli litigare in macchina con sua moglie la sera del delitto. L'uomo è stato interdetto per sempre dalla potestà genitoriale.