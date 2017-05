Il 26 agosto del 1982 la piccola Rachael Runyan, 3 anni, viene rapita mentre si trova con suo fratello di 10 anni nel cortile della scuola a Sunset, nella Contea di Davis, Utah. Nelle angosciose ore successive nessuno rivendicò il sequestro della piccola e la polizia si orientò immediatamente sulla pista della pedofilia. Alcuni bambini che avevano assistito alla scena descrissero l'orco come un uomo tra i 25 e 35 anni dalla pelle scura. L'uomo si sarebbe allontanato dalla scena su un auto blu con venature color legno.

Il ritrovamento.

Ventiquattro giorni dopo la scomparsa della piccola, in un strada nelle vicinanze di un ruscello nei pressi di Green Mountain, nella Contea di Morgan è stato rinvenuto il corpo nudo e sfigurato dalle sevizie di una bimba, identificata come Rachel.

Il messaggio.

La polizia ha cercato a lungo l'assassino di Rachel tra i predatori di bambini, ma senza alcun risultato. Anni dopo è apparso in una lavanderia dello Juta un foglio di carta con un messaggio, dove si leggeva

Ho ucciso la piccola Runyan. Sono ancora a piede libero.

In calce del messaggio era disegnata una croce rovesciata con tre numeri 6. Il riferimento del simbolo rimandava chiaramente al culto satanico (666 è il numero del diavolo), tuttavia la polizia non ha mai ritenuto che si trattasse di un delitto a sfondo satanista. Nel 2007, il caso è stato riaperto ufficialmente dalla polizia che ha messo a disposizione la somma di 50mila dollari per chiunque fornisse informazioni utili a trovare l'assassino della bimba, che è tuttora sconosciuto.

L'epilogo.

La madre di Rachel, Elaine Runyan-Simmons, è diventata un promotrice di una campagna di sensibilizzazione sui bambini scomparsi. Nel 2002, gli Stati Uniti hanno adottato un sistema di allarme chiamato "Amber Alert", per segnalare il sospetto rapimento di minori. Anche Amber Hagerman – da cui prende il nome il sistem a- fu rapita a 9 anni e uccisa, in Texas, il 13 gennaio del 1996.