Una certa Acesha Bright è stata arrestata in Florida per omicidio. L'arresto risulta in data 11 febbraio 2017, nel documento della contea non è specificato in maniera chiara la modalità del suo delitto, ma non importa perché un video caricato su YouTube sul canale di Keno Graham avrebbe immortalato il crimine.

Omicidio su YouTube. Nel video, intitolato col nome della criminale, vediamo una donna dalle fattezze estremamente somiglianti alla rea, la quale viene ripresa da una terza persona entrando in casa e scoprendo il suo ragazzo dentro una vasca, assieme ad un altro uomo. Vediamo quindi la donna infuriarsi e gettare la radio accesa a bordo della vasca dentro la stessa, uccidendo i due per elettrocuzione. Forse l'autrice del delitto aveva letto male un nostro articolo dove si spiegava che l'acqua in realtà è un isolante elettrico, specificando però che la conduzione è resa possibile comunque dai sali disciolti.

Un virale per San Valentino. La pubblicazione del video è datata 16 febbraio 2017. Questo è curioso perché – al di là del palese video fake – sembra difficile che un filmato del genere possa restare online nonostante la comprensibile valenza ai fini delle indagini. Ma oltre a questo nel filmato compare sempre una scritta che rimanda ad una bacheca Facebook. Si tratta del profilo di Dominic Low. L'attrice del video effettivamente ha una certa somiglianza con l'autrice dell'omicidio, ma si tratta evidentemente di un'altra persona. Il titolare della bacheca Facebook mostra altri filmati dove si vede la medesima attrice indossare lo stesso abbigliamento in contesti diversi. Come testimonia anche un'altra condivisione, pubblicata da un diverso account, si tratta semplicemente di un virale nell'ambito della giornata di San Valentino. Del caso si sono occupati anche i colleghi di Snopes, i quali analizzano anche i contesti differenti in cui l'attrice del virale è stata filmata, scoprendo la sua reale identità: si tratterebbe dell'attrice Opal Culton. Oltretutto si fanno notare dettagli inequivocabili, come la presenza di uno stesso quadro in location differenti.