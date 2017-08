Se siete appassionati di viaggi e avete una buona dimestichezza con l'uso dei social network fareste bene a prestare attenzione. Grazie a un accordo di partnership lanciato lo scorso ottobre BuzzFeed e Tourism Australia sono alla ricerca di otto viaggiatori con la passione per lo storytelling, il web e la scrittura che diano la disponibilità a effettuare un road trip gratuito di tre mesi in Australia.

Compito di questi vacanzieri – che avranno tutto spesato – sarà esclusivamente quello di raccontare le proprie esperienze sulle pagine social di BuzzFeed nel tentativo di far innamorare chi legge di luoghi meravigliosi, ma spesso sconosciuti.

Le candidature sono aperte ai giovani viaggiatori provenienti da Italia, Germania, Regno Unito e Francia fino al 18 agosto. Per candidarsi è necessario innanzitutto collegarsi al sito ufficiale del progetto The Mateship entro il 18 Agosto 2017, quindi compilare il form di registrazione inserendo i dati personali richiesti, allegare un curriculum vitae e per finire scrivere in 2-3 paragrafi, rigorosamente in inglese, la ragione per cui si intende visitare l'Australia. Per finire i candidati devono allegare un video di 90 secondi in cui promuovono (sempre in lingua inglese) l'Australia agli italiani. Un team di esperti esaminerà le candidature e sceglierà gli 8 fortunati vincitori che partiranno per un viaggio gratis in Australia di 3 mesi e racconteranno le loro esperienze in modo originale ed autentico.