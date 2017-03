"Che senso ha promuovere una legge per dare diritto di scelta e poi non si mette nessuno nelle condizioni di farlo, lo trovo offensivo e inutilmente doloroso", così una 41enne padovana ha raccontato la sua odissea per cercare una struttura pubblica ospedaliera disponibile a praticarle una interruzione di gravidanza. Giulia (nome di fantasia) infatti ha rivelato al quotidiano locale Il Gazzettino di essere stata respinta da ben 23 ospedali della regione nel periodo natalizio prima di trovare una struttura che in extremis ha accettato di farla abortire. Un calvario che ha lasciato nella donna tanta amarezza ma anche tanta rabbia che l'hanno convinta a denunciare pubblicamente il fatto.

"Una struttura pubblica doveva darmi garanzia dell'applicazione della normativa" si è sfogata la 41enne libera professionista padovana. Il suo calvario è iniziato all'ospedale del capoluogo, la sua città, dove le hanno detto che non c'era posto perché gli obiettori sono numerosissimi e quindi le hanno consigliato di rivolgersi altrove. Giulia quindi ha tentato con i vari nosocomi di provincia ma le è andata anche peggio visto che di medici non obiettori neanche a parlarne, così come negli altri ospedali della regione e persino fuori regione. "Da Camposampiero mi hanno rimandato a Cittadella dove hanno detto che per competenza loro non possono, poi Schiavonia, Piove di Sacco. Ormai il tempo incalzava, per di più eravamo a ridosso delle festività di Natale e la cosa non aiutava" ha raccontato la 41enne.

"Dopo aver provato con tutte le strutture del Padovano, ho passato a tappeto il Vicentino e il Veneziano, compreso Chioggia e Portogruaro, quindi Rovigo, Verona. Ho tentato anche Trieste, Bolzano. Le risposte erano le più disparate: non ce la facciamo, siamo già al limite, non riusciamo a stare nei tempi, ci sono le vacanze, sono tutti obiettori" ha raccontato ancora la donna. Alla fine solo grazie all'intervento della Cgil a cui lei si era rivolta, la situazione si è sbloccata. "Solo loro mi hanno dato una mano a sbloccare la situazione, peraltro all'ospedale Padova, la prima struttura dove mi avevano detto che non c'era posto" ha spiegato la donna che ora no nasconde l'amarezza: "Non dimenticherò mai la mancanza di professionalità e di umanità che ho vissuto sulla mia pelle".