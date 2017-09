Probabilmente in questi casi una buona dose di cautela è fondamentale per evitare problemi ma per farsi vivo e incassare la vincita multi milionaria ottenuta al Superenalotto ha atteso addirittura ben 50 giorni prima di reclamare il premio che gli spettava. Stiamo parlando del fortunatissimo vincitore del premio da oltre 77 milioni di euro che all'inizio dell'agosto scorso ha realizzato un sei al Superenalotto sbancando il jackpot della lotteria con una schedina da appena 4,50 euro giocata in una tabaccheria di Caorle, nella città metropolitana di Venezia.

L'uomo infatti pochi giorni fa, tramite un legale, ha reclamato il cospicuo premio in denaro all’ufficio Premi Sisal di Milano che nei prossimi giorni provvederà ad accreditargli la somma nelle modalità comunicate dal vincitore. Quest'ultimo non aveva affatto dimenticato la schedina ma, avendo ben chiaro quali fossero i termini per la riscossione del premio, ha preferito prendersela con comodo muovendosi con calma e nell'anonimato. Del resto la sua identità è rimasta avvolta nel mistero e non si sa neppure se sia italiano. "Questa è una città balneare con tanti turisti italiani ma anche stranieri, chiunque può avere vinto. Non posso neppure immaginare chi abbia vinto ma spero che i soldi restino qui a Caorle" aveva spiegato infatti la titolare della tabaccheria dove è stata giocata la schedina.