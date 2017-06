“L’Isis sta pensando ad attentati con droni esplosivi in Europa”. Il nuovo rapporto sul terrorismo realizzato dall’Europol mette in guardia sul rischio che la tecnica, in uso nelle “crisi in Iraq e Siria, possa ispirare altri” toccando anche il Vecchio Continente, Italia compresa. Nella relazione, presentato dal direttore Rob Wainwright, alla riunione dei ministri dell'Interno Ue a Malta, viene inoltre evidenziato il rischio per possibili attacchi con armi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari. Del resto nella sua propaganda sul web lo Stato Islamico ha sempre sollecitato a queste azioni, condividendo tattiche (era stata diffusa anche una guida sull'estrazione della tossina della ricina) e obiettivi.

Nel rapporto annuale dell’Interpol viene anche segnalato come le donne stiano assumendo ruoli sempre più operativi nelle attività terroristiche jihadiste in Europa, così come anche i bambini o i giovani adulti. Uno su quattro (26%) delle persone arrestate, nel 2016, erano donne, "un importante aumento", se comparato al 18% del 2015. Inoltre, nonostante siano calate le partenze dei cosiddetti foreign fighters verso le zone di crisi, il Regno Unito ha segnalato un aumento nel numero di donne, famiglie e minori impegnati nel conflitto in Iraq e Siria, mentre l'Olanda ha evidenziato che oltre 40 bambini (fino a 12 anni) sono andati nelle aree interessate dal conflitto. Nel 2016 sono state 135 le vittime di attentati jihadisti dell'Isis nella zona UE, mentre gli attacchi registrati sono stati 13 (5 in Francia; 4 in Belgio; e 4 in Germania), 10 di questi portati a compimento. Gli arresti per presunti crimini connessi al terrorismo islamista nel 2016 sono stati 718, soprattutto in Francia (429), dove sono aumentati per il terzo anno di seguito.