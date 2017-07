Romanzi, opere d'arte, film, opere teatrali. Da Shakespeare a Bernard Show, da Vittorio Alfieri a Chaucer, tutti i grandi hanno amato o avuto una predilezione per Cleopatra, la regina d'Egitto che sedusse i condottieri romani Giulio Cesare e Marco Antonio. Sul grande schermo è stata interpretata dalle maggiori attrici di Hollywood, da Vivian Leigh a Liz Taylor. Di recente, nel 2017, l'autore di best seller internazionali come Christian Jacq le ha dedicato un romanzo: "Cleopatra, l’ultima regina d’Egitto". Ma chi è stata davvero la donna che c'era dietro la maschera di ammaliante sensualità?

Il fascino di Cleopatra.

Probabilmente Cleopatra visse tra il 69 a.C e il 30, è stata una regina egizia, una dei nemici più temuti per la Repubblica romana, oltre che essere al comando di un esercito potentissimo e di un regno tra i più ricchi della storia. Da quanto è dato sapere agli storici, dalla sua c'era anche un grande fascino, con cui sedusse due tra i più grandi condottieri romani: Giulio Cesare e Marco Antonio. Fu l'ultima regina del Regno tolemaico d'Egitto e l'ultima sovrana dell'età ellenistica. Oggi è probabilmente la più famosa di tutti i sovrani dell'Antico Egitto ed è conosciuta con il nome di Cleopatra, anche se ben sei regine prima di lei si chiamarono così.

Arrivò al potere diciottenne.

Nel romanzo di Jacq, Cleopatra ha appena diciotto anni quando succede al padre, Tolomeo XII. Ha un unico obiettivo: riportare l’Egitto alla grandezza di un tempo. Sulla sua strada ci sono mille nemici – funzionari corrotti, ufficiali spietati, consiglieri sleali e persino un fratello pronto a tutto pur di strapparle il trono – eppure il nemico più pericoloso, quello che può davvero mandare in frantumi il suo potere è Roma, con la sua furia conquistatrice e il suo esercito poderoso. Ma non c’è sfida cui Cleopatra non possa tenere testa: armata di un’ambizione senza pari e di un’ammaliante sensualità, si presenta al grande Giulio Cesare e ne diventa subito l’amante. Vuole avere un figlio da lui, un maschio che sia riconosciuto da Roma come faraone e possa quindi regnare in pace. Ma, dopo la nascita di Cesarione, Cesare viene ucciso e Cleopatra si ritrova a fronteggiare avversari ancor più decisi a sbarazzarsi di lei. Finché, contro l’orizzonte della Storia, non si staglia la figura di Marco Antonio…

Christian Jacq, autore di best seller.

Christian Jacq ha ottenuto il successo mondiale con "Il romanzo di Ramses", una saga pubblicata in quasi 30 paesi che ha superato ogni record di vendita. Un caso editoriale straordinario, nato dalla sua passione per l’antico Egitto, dai suoi studi di archeologia e dalla sua vena narrativa.