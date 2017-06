Gli esami di Maturità 2017 sono cominciati ufficialmente con la prima prova. Intorno alle otto di mercoledì 21 giugno oltre 500mila studenti italiani delle scuole superiori, tra licei e istituti tecnici e professionali, hanno scoperto le tracce del temuto tema d'italiano, non senza sorprese. Dopo i toto-nomi dei giorni scorsi degli autori che avrebbero potuto essere i protagonisti dell'analisi del testo, il Ministero dell'Istruzione ha scelto i versi di Giorgio Caproni, poeta toscano del Novecento e amante della natura. Da qui, la decisione del Miur di proporre ai diplomandi la lirica "Versicoli quasi ecologici", che però non è piaciuta a tutti, anche a chi l'esame di Stato lo ha superato da tempo.

I Tweet più divertenti su Giorgio Caproni.

Su internet le tracce della prima prova sono già diventate un vero e proprio tormentone. Il protagonista dell'ironia social è ovviamente Caproni, al centro di meme, foto e video che stanno letteralmente mandando in tilt sia Twitter che Facebook. In Rete non si parla d'altro: in pochi minuti l'hashtag #maturità2017 sulla piattaforma dei cinguettii è diventato trend di discussione social in tutto il Paese. Ecco alcuni degli esempi più esilaranti. Immancabile il riferimento a Vittorio Sgarbi e alla sua proverbiale "caproni" e il paragone con Claudio Magris, autore che uscì alla Maturità di quattro anni fa, sconosciuto alla maggior parte degli studenti e per questo vero e proprio incubo che i diplomandi cercarono di esorcizzare sul web come meglio potevano

Ma gli utenti dei social network pare non abbiano gradito neanche le altre tipologie di testo da scegliere tra le tracce della prima prova. Insomma, ne hanno per tutti e a farne le spese è il Miur, a cui sono indirizzati i messaggi più disparati.

Su Wikipedia Caproni è "l'autore più bestemmiato" del giorno.

Alcuni burloni si sono presi gioco di Caproni anche su Wikipedia, dove per alcuni minuti è diventato "il personaggio più bestemmiato del 21 giugno 2017". Accanto alla voce Giorgio Caproni è così apparso lo sfogo di chi ha provato ad interpretare il pensiero dei maturandi 2017: "Giorgio Caproni (Livorno, 7 gennaio 1912 – Roma, 22 gennaio 1990) – si legge sull'enciclopedia telematica – è stato un poeta, critico letterario e traduttore italiano. Resta il più bestemmiato del 21 giugno 2017". I più veloci sono riusciti a scattare una foto allo schermo, ma lo scherzo è stato poco dopo rimosso dai responsabili della piattaforma.