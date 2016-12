Invitare persone agli eventi su Facebook è diventato ormai una moda consolidata. Matrimoni, compleanni, e feste in generale, molto spesso quando si decide di organizzare qualcosa lo si fa con gli inviti social. Ma è sempre bene controllare chi può accedere a quei post. Lo sa bene Crescencio Ibarra, un uomo messicano ha organizzato la festa dei 15 anni di sua figlia Rubi. In Messico è una tappa importante della crescita dell’individuo: come per i nostri 18 anni, rappresenta il preludio all'età adulta, e quindi sta molto a cuore alle famiglie. Per questo motivo Crescencio, un mese fa ha deciso di invitare all’evento parenti e amici proprio tramite un video postato su Facebook. Ebbene, oltre un milione di persone, secondo la Bbc, hanno detto che avrebbero partecipato alla festa.

Alla fine a La Joya, Messico centrale, se ne sono presentate ‘solo' migliaia. Naturalmente l'evento era stato postato sul social network senza alcuna restrizione di privacy ed era pubblico. Nell'invito il padre di Rubi diceva candidamente che "tutti erano benvenuti" al grande party per la figlia neo 15enne e che, oltre all'esibizione di tre band locali, ci sarebbe stata anche una corsa di cavalli con tanto di premio finale per il vincitore pari a 490 dollari. Purtroppo la gara è poi finita in tragedia perché un uomo di 66 anni, che aveva un suo cavallo in gara, è finito sul percorso ed è stato schiacciato dagli animali in corsa. Ad ogni modo, la notizia ha fatto diventare Crescencio e sua figlia personaggi pubblici in Messico e alcune trasmissioni tv hanno invitato la giovane per festeggiare il suo compleanno