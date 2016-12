in foto: Il progetto "The window of Shangai"

A Milano c'è una biblioteca speciale, la Dergano-Bovisa, in via Baldinucci, in un quartiere dove la comunità cinese è molto presente, dopo la Chinatown di via Sarpi. Ogni giorno è frequentata da molti bambini cinesi, gemellata con la biblioteca di Shangai, è fornita di una sezione di libri in lingua cinese. Nel capoluogo lombardo esiste la più numerosa comunità cinese d’Italia, e in Italia la cultura orientale e la lingua cinese suscitano molto interesse.

La storia della biblioteca e la storia del gemellaggio con Shangai.

La storia della biblioteca è iniziata nel 1979, quando la città di Milano si gemellò con quella di Shangai, da allora un'amicizia destinata a consolidarsi di anno in anno, stabilendo una vera e propria alleanza che nel 2002 si andò a consolidare, quando la biblioteca di Shangai, una delle più grandi del mondo, con un patrimonio di oltre 48 milioni di documenti, avviò un progetto di scambio con biblioteche straniere “The window of Shangai”. Shangai è una delle mete preferite dagli italiani in Cina, inoltre il governo cinese si impegna affinché la sua cultura sia promossa all’estero.

I bambini, i frequentatori più assidui.

in foto: La biblioteca Dergano Bovisa

La biblioteca Dergano-Bovisa ha come tratto distintivo lo “scaffale multiculturale”, anche perché vicina al Politecnico, a Milano la seconda scuola per numero di studenti cinesi. Il catalogo dei libri cinesi è di circa 1200 volumi e i primi della comunità cinese a usufruire della biblioteca, frequentatori assidui, che trascorrrono il tempo a studiare, a usare internet, a leggere libri sia nella loro lingua sia in italiano. Rispetto ai bambini italiani sono più autonomi, si recano in bliblioteca anche senza genitori e prendono e restituiscono libri con molta precisione e hanno coinvolto anche il mondo adulto nella frequentazione della biblioteca.