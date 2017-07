La proposta di legge che mira introdurre il reato di propaganda fascista e nazi-fascista continua a far discutere. Sono ormai tre giorni che sui social e sui giornali non si parla (quasi) d'altro, con molteplici e relativi scambi di accuse tra le parti. Inizialmente la polemica è nata a causa della presa di posizione degli esponenti del Movimento 5 Stelle, i quali hanno comunicato alla commissione la propria contrarietà rispetto al ddl Fiano, definendo la proposta di legge "liberticida". Nel corso delle giornate, dunque, si è discusso ampiamente del tema e delle possibili conseguenze scaturite dall'approvazione di questo tipo di reato di opinione, finendo però per scadere nell'insulto personale. Nel corso della nottata, infatti, un post pubblicato dall'onorevole Massimo Corsaro, del gruppo CoR di Raffaele Fitto, ha riacceso la polemica e ha provocato un vero e proprio terremoto politico.

Su Facebook, Corsaro ha pubblicato la fotografia dell'onorevole Emanuele Fiano, estensore del ddl contestato, corredata da una didascalia dal sapore antisemita: "Che poi, le sopracciglia le porta così per coprire i segni della circoncisione…". Il riferimento alla circoncisione (pratica tradizionalmente di origine ebraica, ma non solo ndr) non è un caso, visto che l'on. Fiano proviene proprio da una famiglia ebrea. Il post di Corsaro non è passato inosservato e ha provocato numerose polemiche: in molti infatti si sono schierati dalla parte dell'onorevole dem, accusando Corsaro di antisemitismo. "Uh che bellezza, le zecche si sono improvvisamente date la voce…", ha commentato ulteriormente Corsaro.

"Sì, io sono circonciso ed ebreo. Orgogliosamente. Massimo Corsaro invece esprime oggi il peggio dell'antisemitismo di stampo fascista con questo post. Mi dispiace per mio padre e per tutti quelli che per via della circoncisione sono stati torturati, massacrati o uccisi. Mi dispiace che la mia battaglia culturale non sia stata abbastanza forte contro tutti questi. Non mi farete tacere", ha commentato Fiano su Facebook poche ore dopo la pubblicazione del post.

A latere, anche il segretario del Pd Matteo Renzi è intervenuto sulla questione, chiedendo le dimissioni dell'on. Corsaro: "Un deputato di destra, Corsaro, ha insultato il nostro Lele Fiano facendo riferimento alla circoncisione. Per il fatto di essere ebreo, il papà di Lele è stato per mesi in un campo di sterminio dove il resto della sua famiglia è stata uccisa nelle camere a gas. Chi insulta Lele su questo insulta tutti noi, nessuno escluso. Diciamo forte: vergogna! Spero che Corsaro si dimetta entro stasera se conosce ancora il significato della parola dignità. Da tutti noi un abbraccio affettuoso alla famiglia Fiano e alla comunità ebraica italiana".