Lo spettacolo ‘Inferno', ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri, inaugurerà il programma del Ravenna Festival in scena dal 25 maggio. Lo spettacolo, diretto da Marco Martinelli ed Ermanna Montanari, che apre la ventottesima edizione del tradizionale festival teatrale della città romagnola, avrà ben 34 repliche, fino al 3 luglio ed è stato commissionato al Teatro delle Albe di Ravenna, sotto la guida dello stesso Martinelli, nell'ambito di un progetto più ampio sulla Commedia del sommo poeta.

Per l'occasione, a seguito, nei mesi scorsi, di una "Chiamata pubblica" aperta a tutti, sono ben 700 i cittadini (ravennati e non) coinvolti con gli attori e le guide del Teatro delle Albe all'interno del Teatro Rasi – ex convento delle clarisse – completamente trasformato nella città di Dite. L'appuntamento per lo spettacolo itinerante è previsto alla tomba di Dante, da cui partirà lo spettacolo, alle ore 20 di domani.

La tomba di Dante a Ravenna.

La tomba di Dante si trova presso la basilica di San Francesco nel centro di Ravenna, città nella quale il Poeta visse gli ultimi anni della propria esistenza fino all morte sopraggiunta nel 1321. La tomba è monumento nazionale ed attorno ad essa è stata istituita una zona di rispetto e di silenzio chiamata "zona dantesca".

All'interno dell'area sono compresi la tomba del poeta, il giardino con il Quadrarco e i chiostri francescani, che ospitano il Museo Dantesco. Nel 2007 la tomba è stata sottoposta a un restauro e la facciata è stataravenna ridipinta.

Nel 2021 saranno 700 anni dalla morte del Sommo.

Nel 2021 ricorrerà il settimo centenario della morte di Dante, ma già da quest'anno la città ravennate – che ha ospitato Dante fino al giorno della sua morte – si sta preparando a festeggiare in maniera adeguata il più grande poeta della storia letteraria italiana. "Inferno" è solo il primo movimento di celebrazioni ben più durature.