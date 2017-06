Batteri fecali nel ghiaccio usato per raffreddare le bevande di tre delle più famose catene internazionali di caffetteria: stando ai i risultati di un'inchiesta condotta a campione dalla Bbc in qualche decina di fra i punti di ristoro di Starbucks, Costa o Caffè Nero del Regno Unito sono state trovate tracce di "batteri fecali coliformi". Al momento delle analisi di laboratorio sarebbero stati rinvenute in almeno il 30% dei campioni prelevati segretamente in locali di Starbucks o di Caffè Nero, addirittura del 70% di Costa Caffè. E in concentrazioni talora elevate.

Si tratta di livelli "preoccupanti", ha commentato un esperto, Tony Lewis, dell’Chartered Institute of Environmental Health, ipotizzando il rischio di infezioni e malattie. "Non dovrebbero esserci in qualunque misura, ma qui invece parliamo di valori davvero preoccupanti", è sbottato. Tutte e tre le catene interessate hanno affermato di aver già preso le proprie contromisure. Un portavoce di Starbucks ha assicurato che il rispetto delle norme sull'igiene è considerato "con estrema serietà", mentre Caffè Nero ha fatto sapere che una denuncia sarà indagata e vi saranno "azioni appropriate". Costa ha invece dichiarato di aver aggiornato le proprie linee guida per la gestione del ghiaccio e di essere in procinto di introdurre nuovi depositi per il ghiaccio.