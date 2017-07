Era andato via dall'Italia in cerva di fortuna all'esterno come tanti altri nostri connazionali ma al momento della partenza mai avrebbe pensato di potersi ritrovare un giorno ai vertici della Rolls Royce. È la storia di un giovane ragazzo sardo del Sulcic, il 32enne Roberto Putzolu che partito dal paesino di San Giovanni Suergiu come cameriere apprendista oggi è "global strategic buyer" e a capo di un dipartimento della famosa società britannica.

Come racconta il quotidiano l‘Unione Sarda, infatti, dopo la scuola alberghiera e qualche lavoretto in giro per la Sardegna, Roberto era partito per fare il cameriere scegliendo come meta la Gran Bretagna. Oltremanica, però, dopo un po' di tempo tra i tavoli ha capito che la sua vocazione era un'altra. Ha deciso così di studiare, prima business e marketing al Saint Johns College e poi economia aziendale alla Manchester Metropolitan University.

Infine con il master in logistica commerciale, umanitaria e militare, ha intrapreso una fruttuosa carriera che lo ha portato nel settore motoristico, prima in Jaguar e Bentley e poi in Rolls Royce. Oggi è a capo di un ramo della casa automobilistica che si occupa di propulsori a gas per navi da guerra.