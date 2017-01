Nurul Islam Marzan, estremista islamico bengalese considerato uno degli organizzatori della strage di Dacca, è rimasto ucciso durante un'operazione di polizia. L'uomo era ricercato per essere uno degli ispiratori della carneficina in cui, il primo luglio scorso, persero la vita venti persone, tra le quali anche nove cittadini italiani: quel giorno un commando armato di fucili da guerra, machete e bombe a mano fece irruzione alla Holey Artisan Bakery uccidendo tutti gli ostaggi che non erano in grado di recitare correttamente i versi del Corano. Marzan è stato ucciso insieme a un altro sospetto estremista nel quartiere Rayer Bazar della capitale bengalese. L'uomo, età sulla trentina, era il braccio destro del leader di una nuova fazione del gruppo Jamatul Mujahidden Bangladesh, Tamim Ahem Chaudhry, considerato il regista della strage, ucciso a colpi d'arma da fuoco lo scorso agosto in un'altra operazione delle forze speciali.

e Holey Artisan Bakery nel cuore del quartiere diplomatico di Gulshen, aprendo il fuoco e prendendo degli ostaggi. Tra le persone massacrate anche nove italiani: Adele Puglisi, Marco Tondat, Claudia Maria D'Antona, Nadia Benedetti, Vincenzo D'Allestro, Maria Rivoli, Cristian Rossi, Claudio Cappelli e Simona Monti. Il bilancio complessivo fu di 28 morti: due poliziotti uccisi nello scontro a fuoco scoppiato con i primi agenti intervenuti sul posto, sei gli assalitori uccisi nel blitz della notte nel corso del quale tredici ostaggi furono liberati.