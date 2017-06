Una confezione di carta igienica con tanto di logo con faccina dal ciuffo biondo inconfondibile e dal nome caratteristico: "Trump". È la trovata dall'imprenditore messicano Antonio Battaglia per il suo nuovo articolo appena lanciato sul mercato, la carta igienica dedicata in qualche modo al Presidente Usa. L'uomo d'affari, offeso dagli insulti che Donald Trump ha riservato ai suoi connazionali, infatti, ha deciso di dedicargli un intero prodotto ribattezzato non a caso "Trump paper", con tanto di slogan che si rifà alla promessa del magnate americano di costruire un muro tra i due Paesi: "Morbidezza senza frontiere",

Sulla confezione di carta igienica fa bella mostra un fumetto con ciuffo e sopracciglia bionde che sorride alzando un pollice che sembra proprio una caricatura del Presidente statunitense. Una impresa originale che ha approfittato del fatto che Trump abbia messo sotto tutela il suo marchio per svariati beni ma non ha pensato certo alla carta igienica. La ditta Battaglia ha potuto così presentare una richiesta di registrazione del marchio che è andata a buon fine. Come racconta il Guardian, l'iniziativa ha anche uno scopo benefico, visto che il 30% dei profitti saranno destinati a programmi di sostegno dei migranti.