L'amministrazione americana guidata da Donald Trump sta valutando l'estensione del divieto di portare laptop e tablet in cabina anche a bordo dei voli che arrivano negli Stati Uniti dall'Europa. La notizia è riportata dalla Cbs, che cita alcune fonti del Dipartimento della sicurezza nazionale. La misura a cui sta pensando Trump sarebbe ancora in fase di studio, con un'analisi approfondita dei pro e dei contro. Secondo le fonti, una decisione potrebbe essere presa nelle prossime settimane.

Il precedente “bando sulla tecnologia” di Trump – Il divieto di portare in cabina dispositivi elettronici più grandi di uno smartphone per ora riguarda i voli provenienti da otto paesi dell'Africa settentrionale e del Medio Oriente: Giordania, Egitto, Turchia, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi e Marocco. Il provvedimento è stato adottato lo scorso marzo dall'amministrazione americana e la misura, giustificata come lotta al terrorismo, prevede che dispositivi come tablet, pc portatili, lettori di e-book e console portatili possano essere trasportati solo come bagaglio caricato nella stiva. Dopo gli Usa, un provvedimento simile è stato adottato anche dalla Gran Bretagna che ha vietato di portare in cabina apparecchiature elettroniche di dimensioni superiori a quelle di un cellulare ai passeggeri provenienti da Turchia, Libano, Giordania, Tunisia, Egitto e Arabia Saudita.

Ma far viaggiare in stiva gli apparecchi elettronici non è una pratica immune da rischi – C’è da dire che esistono comunque delle perplessità riguardo questa misura soprattutto perché troppi dispositivi alimentati con batterie agli ioni di litio in stiva rischiano di avere conseguenze pericolose sulla sicurezza del volo. Far viaggiare in stiva le apparecchiature elettroniche potrebbe ad esempio portare a un aumento di furti dei bagagli o anche all'incendio di alcuni tipi di batterie.