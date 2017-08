La sua ex l'aveva denunciato per stalking e tanto è bastato per scatenarne la furia. Un uomo di 47 anni è stato arrestato dai carabinieri di Nichelino, nel torinese, mentre picchiava una donna di due anni più giovane di lui e il padre di quest'ultima. La vittima si è fatta medicare presso l'ospedale di Moncalieri per ferite al volto e alle mani. Visitata dai medici dell’ospedale “Santa Croce” è stata giudicata guaribile in 5 giorni.

Una volta condotto in caserma i carabinieri hanno costatato che l'uomo era lo stesso che solo due ore prima era stato denunciato dalla donna per stalking. La vittima, una 45enne anch'essa residente a Nichelino, aveva avuto una storia con l'aggressore finita nel 2008. Nonostante i dieci anni trascorsi l'uomo non avrebbe smesso di perseguitare la donna. L'aggressore è stato messo ai domiciliari con l'accusa di lesioni e stalking, ma anche in questo caso il giudice, pur confermando la correttezza dell'arresto in flagranza, ha disposto l'immediata liberazione dello stalker.

La donna è ancora in stato di choc dopo l'aggressione subita e ora la procura sta istruendo un fascicolo a carico dell'aggressore. I giudici ascolteranno l'uomo nei prossimi giorni che sarà chiamato a chiarire la dinamica dei fatti e le motivazioni che l'abbiano spinto all'aggressione. Secondo le prime ipotesi non appena venuto a conoscenza della denuncia si sarebbe recato a cercare la donna e poi avrebbe iniziato ad aggredirla, a nulla è valso l'intervento del padre di quest'ultima che non è riuscito a fermare la furia dell'ex fidanzato della figlia. Solo l'intervento delle forze dell'ordine ha consentito che la situazione non degenerasse ulteriormente. Nel piccolo centro del torinese in molti sono rimassi scossi da quanto avvenuto e restano fiduciosi nella giustizia italiana.