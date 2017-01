In seguito al terremoto politico provocato dalla decisione del Movimento 5 Stelle di passare dal eurogruppo parlamentare Efdd ai liberali dell'Alde, passaggio inaspettatamente revocato dai vertici del gruppo europeo guidato da Guy Verhofstadt nonostante fosse stato già sottoscritto un pre-accordo con i grillini, frutto di trattative condotte da una delegazione per mesi, l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle Marco Affronte, con un breve post su Facebook, ha dichiarato oggi di essere uscito dal gruppo parlamentare grillino per passare ai Verdi – Alleanza Libera Europea. "A partire da oggi entro a far parte, come indipendente, del Gruppo al Parlamento Europeo "Verdi – Alleanza Libera Europea. Resterò membro titolare delle Commissioni Pesca e Ambiente (PECH e ENVI). Il Gruppo V-ALE conterà così su 51 parlamentari da 18 Paesi diversi", si legge nel post di Affronte.

Pochi giorni fa, in seguito alla notizia del passaggio del Movimento 5 Stelle ad Alde, Affronte scriveva amareggiato su Facebook: "La decisione del voto di oggi è stata presa all'oscuro di tutti gli eurodeputati. Detto questo, per noi un gruppo vale l'altro, finché manteniamo la nostra autonomia di voto. L'Alde è a favore del Ttip e molto pro-establishment, tanto per dire. Io ho votato per restare in Efdd soprattutto per le modalità con cui si è arrivati a questa votazione e per la possibilità che ci dà Efdd di poter lavorare su più dossier". Nonostante le trattative con Alde siano poi saltate e siano state ricontrattate con Nigel Farage le condizioni di permanenza del Movimento 5 Stelle nel gruppo Efdd, Affronte ha comunque deciso di cambiare e passare ai Verdi, il gruppo parlamentare che, come sostenuto da diversi eurodeputati e dallo stesso Beppe Grillo, sarebbe stato preso in considerazione già ai tempi delle iniziali trattative per l'uscita dall'Efdd per questioni di affinità politica, gruppo che però ha rifiutato ogni apparentamento con M5S.