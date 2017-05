L'eurodeputato Sergio Cofferati è stato ricoverato per "problemi cardiaci" presso l’Unità Operativa di Cardiologia dell’ospedale San Martino di Genova. A rendere nota la notizia è stato lo stesso nosocomio ligure. "Giunto a San Martino per approfondimenti seguiti ad alcuni presunti problemi cardiaci, è stato sottoposto a un test da sforzo dall’equipe medica del dottor Chiarella, sotto la supervisione della Direzione Sanitaria. Confermati i sospetti di patologia cardiaca, il paziente è stato ricoverato per gli approfondimenti diagnostici del caso. Nel pomeriggio infatti sarà sottoposto a coronografia, che stabilirà i tempi della prognosi. Cofferati è attualmente asintomatico e lucido, versa in buone condizioni a prescindere dalle problematiche accusate", hanno spiegato i medici nella nota stampa diffusa poco dopo il ricovero dell'ex segretario della Cgil.