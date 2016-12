Dopo 66 anni di nozze e di vita insieme alla moglie, la grave malattia che lo aveva colpito lo aveva separato con forza dalla consorte costringendolo in un letto d'ospedale. Anche per questo, quando i medici gli hanno detto che aveva poche speranze di vita tornando a casa, ha chiesto come ultimo desiderio di poter rivedere per l'ultima volta la sua amata, ricoverata in un altro reparto per un'altra malattia. Come se ormai avesse realizzato il suo ultimo scopo nella vita, a pochissime ore da quell'ultimo emozionate sguardo con la moglie il 92enne è infine deceduto davanti agli occhi tristi dei familiari.

L'emozionante storia arriva dalla Cina dove la foto dell'ultimo commovente incontro tra marito e moglie è stata pubblicata sui social media toccando il cuore di migliaia di utenti. Secondo quanto raccontano i media locali, la scena è stata immortalata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale del Popolo Yingzhou a Ningbo, nella provincia cinese dello Zhejian, e risale all'ottobre scorso quando il 92enne Feng è scomparso per complicazioni cardiache.

Il 92enne da settimane aveva dovuto separarsi dalla moglie, una 95enne ricoverata per varie fratture ossee a causa di una caduta. L' anziano uomo aveva chiesto di poter morire a casa interrompendo le pesanti cure ma anche di poter vedere per l'ultima volta la moglie. La famiglia del signor Feng ha espresso l'ultimo desiderio dell'uomo ai medici che hanno acconsentito alla riunione. La donna è stata così appositamente trasportata in barella per accontentarlo e i due si sono tenuti la mano per l'ultima volta.