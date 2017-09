Quando la nonna ha svoltato con il suo pickup, la portiera posteriore del mezzo si è aperta improvvisamente e il seggiolino dove la sua nipotina di 16 mesi era riposta è stato sbalzato fuori, così che la piccola è finita sull’asfalto ed è morta. Una drammatico e assurdo incidente quello avvenuto a Cleveland County, North Carolina.

“Mi viene da piangere se ci penso. Quella che è avvenuta è stata una tragedia, un incidente davvero inimmaginabile” ha detto Micheal Strong, un uomo che lavora nei pressi del luogo dove è avvenuto l’incidente e che ha assistito coi propri occhi al dramma. Le telecamere di sorveglianza mostrano il pickup guidato dall’anziana avvicinarsi all'incrocio per svoltare, quando la porta si apre e la bambina cade fuori. Il canale 9 non mostra quei momenti finali. Sasha Beam si trovava all'incrocio e si è precipitato ad aiutare la bambina e sua nonna. “Continuava a ripetere: ‘La porta si è aperta da sola’, era sotto choc. Ho chiamato il 911 e ho cominciato a pregare. L’ho fatto per quella dolce bambina e la sua famiglia ", ha detto Beam. La polizia sta ancora cercando di determinare il motivo per cui il sedile di sicurezza del bambino è fuoriuscito dal mezzo e come la porta posteriore si sia aperta.

Il capo della polizia di Shelby, Jeff Ledford, ha comunque descritto l'incidente come “una tragedia” e spera che sia da monito per ogni genitore che guida un mezzo con il proprio figlio in macchina. "Penso che sia un duro richiamo di quanto sia importante assicurarsi che tutto sia davvero sicuro quando ci mettiamo in macchina", ha detto Ledford. Non sono state presentate accuse nei confronti della nonna della giovanissima vittima.