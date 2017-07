Non è raro ritrovare gatti o altri animali più piccoli che si infilano nei motori dell'auto ma quando l'intruso è un cane la sorpresa è grande. È quello che è capitato a una donna brasiliana di Campo Largo, Lidiane Braga Carlos, che ha deciso di raccontare la sua storia online postando anche gli scatti che testimoniano l'episodio. La signora ha spiegato di aver preso la sua auto per fare alcune commissioni, ma al ritorno, quando ha provato a rimettere in moto la vettura, ha avuto una brutta sorpresa: la macchina non voleva saperne di avviarsi.

Come farebbero tutti, ha pensato di aprire il cofano motore trovandosi però di fronte ad una sorpresa ancora maggiore. Dal motore infatti spuntava la testa di un cagnolino randagio che, non si sa come, è rimato intrappolato nel motore. Alla signora non è rimasto altro che chiamare i soccorsi per liberare l'animale. Il cane poi è stato affidato a un veterinario che lo ha curato. "Era molto impaurito ma sta benone. Ha circa 8 mesi ed è molto docile. Io l'ho portato a casa ma non posso tenerlo perché ho già un altro cane. Se qualcuno vuole adottarlo mi chiami", ha scritto su Facebook Lidiane Braga Carlos trovando subito chi era interessato. La bizzarra scoperta infatti ha fatto il giro del web e in pochi giorni l'animale ha trovato diverse persone disposte a dargli una nuova casa.