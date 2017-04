Un gesto bellissimo in segno di profondo rispetto per la memoria di Michele Scarponi. L'Astana ha deciso che prenderà parte al prossimo Giro d'Italia (il 100° della storia) con un team composto da 8 ciclisti e non 9. L'ultimo posto resterà vacante per onorare il campione scomparso lo scorso 22 aprile a Filottrano, travolto da un autocarro mentre era in sella alla bici per allenarsi. Un'assenza solo fisica perché il ricordo del compagno di squadra sarà al fianco di tutti, da Nibali (addoloratissimo per la perdita dell'amico) fino agli avversari.

Cosa è successo a Michele è una vera tragedia che nessuno poteva aspettarsi – ha ammesso il direttore generale della squadra Alexandr Vinokurov nella nota ufficiale -. E ‘un duro colpo per tutta la squadra. Michele avrebbe dovuto essere il nostro leader per il Giro e in questo abbiamo deciso di non sostituirlo, lasciando il suo numero di gara libera così che sarà sempre con noi. Giorno per giorno saremo in gara cercando di onorare la sua memoria, combattendo e sorridendoproprio come lui ci ha insegnato a fare.

Il roster completo di Astana Proteam per il 100 ° Giro d'Italia: Pello Bilbao, Zhandos Bizhigitov, Dario Cataldo, Jesper Hansen, Tanel Kangert, Luis Leon Sanchez, Paolo Tiralongo e Andrey Zeits. La squadra sarà diretta da Alexandr Shefer, Giuseppe Martinelli e Stefano Zanini.

Raccolta fondi. La scelta di non attribuire numero di team, né avvicendare Scarponi con un altro concorrente non è l'unica decisione presa dall'Astana che ha deciso anche di non abbandonare la famiglia, la moglie Anna e i piccoli, Giacomo e Tommaso. "Abbiamo avviato una raccolta fondi per i suoi cari – ha aggiunto il direttore generale, Vinokurov – ma questa è soltanto una delle tante iniziative che proporremo per ricordare Michele".