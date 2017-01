in foto: Il David, simbolo del genio di Michelangelo e dell'arte italiana

Michelangelo, Sebastiano del Piombo, Monet, Vermeer e Rembrandt sono i protagonisti di un nuovo anno all'insegna dell'arte: il 2017 sarà occasione di riscoprire i grandi maestri. I più importanti musei d'Europa si preparano ad accogliere gli attesissimi artisti, simbolo d'intramontabile bellezza. Saranno proprio gli artisti italiani a dare il via con un'esposizione alla National Gallery di Londra che inizierà il 15/02 e sarà fruibile fino al 21/05.

A Londra, un viaggio fra Barocco e Rinascimento.

Per la prima volta in Gran Bretagna, dove l'arte italiana avrà il primato, sarà possibile ammirare una delle principali tele di Guido Cagnacci, "La Maddalena penitente", grazie al prestito concesso dal Norton Simon Museum di Pasadena, opera in cui l’artista barocco rappresenta Maria Maddalena in uno stile inimitabile e unico, ritraendola fra grazia e sensualità. Ma non solo barocco, non mancherà un eccezionale omaggio al Rinascimento, con la mostra “Michelangelo e Sebastiano”’, a partire dal 15/03-25/06. La mostra omaggia i due grandi artisti nel loro rapporto di amicizia e collaborazione. Saranno presenti due grandi opere, "La Pietà di San Francesco a Viterbo", risalente al 1512-16 e "La resurrezione di Lazzaro", dipinta per la cattedrale di Narbonne.

A Parigi le mostre imperdibili del Louvre.

in foto: "Ragazza con l'orecchino di perla" di Vermeer

A Parigi il Louvre inaugura tre esposizioni imperdibili aperte al pubblico contemporaneamente a partire dal 22/2 fino al 22/5. Da “Masterpiece from the Leiden Collection. The Age of Rembrandt” con una selezione di opere di pittori olandesi del XVII secolo, capolavori appartenenti alla più grande collezione privata di opere di Rembrandt, tra tele e disegni, ed ancora il “Vermeer and the Masters of Genre Painting”, che riporta tutto il suo genio pittorico in un confronto con gli artisti della sua epoca.