Gli eroi esistono in tutte le forme e le dimensioni. Anche le piccole, come può essere per un bimbo di due anni che dopo aver scoperto che il suo gemellino era stato travolto da un armadio crollato a terra, gli ha salvato la vita spostando l’enorme cassettone. Brock Shoff, di Orem, nello Stato USA dello Utah, stava giocando nella sua camera da letto quando una cassettiera si è ribaltata su di lui. Ad assisterlo ha però trovato Bowdy che non è stato certo a guardare, come mostrano le telecamere di sorveglianza della casa. Il piccolo ha spostato il grosso armadio, liberando così il fratellino.

I genitori hanno deciso di rendere pubblicato il filmato per sensibilizzare ai pericoli “che possono annidarsi anche nel luogo più sicuro, quale dovrebbe essere la propria abitazione” ha poi spiegato Kayli Shoff. La mamma dei due gemellini era al piano di sopra quando è avvenuto l’incidente. Ma per fortuna Bowdy non ha avuto bisogno di alcun aiuto per soccorrere il fratellino. Quando ha visto Brock in pericolo, ha prima cercato di capire come poteva liberare il suo gemello intrappolato, quindi ha agito. Come si vede nel video, in un primo momento, cerca di sollevare il mobile a mani nude. Capisce però che è troppo pesante. Quindi lo spinge, e il cassettone lentamente comincia a muoversi. La vicenda quindi si conclude per il meglio. Kayli ha affermato che quando è scesa al piano di sotto, ha trovato i sue due figlioletti che giocavano come se nulla fosse accaduto. Brock infatti è rimasto miracolosamente illeso.

E’ stato papà Ricky a pubblicato il video su Facebook. “Sono stato un po' titubante nel postare questo filmato. Ma sento che è non solo per portare la consapevolezza dei pericoli che possono esserci in casa, ma è anche perché questo video è incredibile” ha scritto. “Non so chi ringraziare per il legame che questi fratelli gemelli condividono. Assicuratevi che le cassettiere che avete dentro siano avvitate e fissate alla parete. Vi prego di condividerlo” ha concluso l’uomo.