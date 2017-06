La terra trema ancora nelle regioni del Centro Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.9 – dunque non lievissima – è stata registrata a Pizzoli, in provincia de L'Aquila, alle 14 e 15 locali. La terra ha tremato a una profondità di 13 chilometri e la scossa è stata avvertita distintamente non solo dalla popolazione abruzzese, ma anche in provincia di Ascoli Piceno. Due minuti più tardi, alle 14 e 17, un'altra scossa, stavolta di magnitudo 2.9, è stata registrata dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Al momento non è noto se il terremoto abbia provocato eventuali danni a strutture già lesionate e compromesse dalle scosse dell'agosto e dell'ottobre 2016, oppure del 18 gennaio del 2017.

Nell'ultimo periodo il lunghissimo – e per la popolazione estenuante – sciame sismico causato dalle fortissime scosse di terremoto del 2016 aveva dato un po' di tregua. Le scosse si sono fatte via via più rare e anche l'intensità, che nei primi mesi era decisamente alta, è gradualmente scemata.

Venerdì scorso nuova scossa avvertita ad Arquata.

L'ultima scossa di terremoto degna di nota era stata registrata venerdì scorso alle 2.21 di notte al confine tra le Marche e l’Umbria. Di magnitudo 3.6 e con una profondità di 10 chilometri, i comuni più vicini all'epicentro sono stati quelli di Arquata del Tronto e Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, entrambi già distrutti dal sisma del 24 agosto e quindi ormai quasi del tutto disabitati. Entro i venti chilometri dall’epicentro anche altri comuni pesantemente colpiti dai terremoti del 2016, come ad esempio Norcia, Castelsantangelo sul Nera, Accumoli, Ussita, Preci, Visso e Amatrice. Anche la scossa di venerdì scorso è stata chiaramente avvertita dalla popolazione