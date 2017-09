in foto: L'Antico Egitto in mostra al Mudec

Il Museo delle Culture di Milano continua a proporre appuntamenti di grande rilievo: mentre è ancora in corso la mostra “Klimt Experience” e si attende l’esposizione del prossimo anno dedicata a Frida Kahlo, la più importante in Italia fino ad ora, il Mudec propone un viaggio nell'affascinante mondo dell’antico Egitto. La mostra "Egitto. La straordinaria scoperta del Faraone Amenofi II" partirà il prossimo 13 settembre e sarà aperta negli spazi di via Tortona fino al 7 gennaio 2018.

Saranno esposti numerosi reperti provenienti dalle più importanti collezioni egizie del mondo, dal Cairo fino al Kunsthistorisches Museum di Vienna e al Museo Archeologico Nazionale di Firenze. Ma ciò che rende particolare questa mostra è la scelta di raccontare l’antico Egitto attraverso la figura del faraone Amenofi II: le statue, i preziosi oggetti di vita quotidiana e i ricchi corredi funerari che verranno esposti saranno tutti appartenenti al periodo in cui il “faraone guerriero” regnò sull'Egitto, dal 1427 al 1401 a. C.

Amenofi II, il faraone da riscoprire

in foto: Una delle pitture rinvenute nella tomba di Amenofi II

Quella di Amenofi II, conosciuto anche come Amenhotep II, fu una delle epoche più floride della storia d’Egitto, ma gli studi su questo sovrano sono rimasti per lungo tempo a margine delle pagine di storia: la sua tomba venne scoperta alla fine dell’Ottocento dall'archeologo Victor Loret, ma i documenti relativi alla scoperta sono stati definitivamente analizzati solo quindi anni fa.

E sono proprio i documenti originali, di proprietà dell’Università degli Studi di Milano, ad essere al centro dell’esposizione proposta dal Mudec: verranno esposti per la prima volta al pubblico attraverso un allestimento multimediale che riporterà indietro fino al momento della scoperta della tomba, con una ricostruzione in scala 1:1 del magnifico sepolcro di Amenofi II.

La mostra, curata dagli egittologi Patrizia Piacentini e Christian Orsenigo, racconterà inoltre il sovrano attraverso una lunga lista di statue, marmi, armi e immagini commemorative. Ma non solo: l’antico Egitto sarà raccontato anche nella sua vita quotidiana di corte con numerosi oggetti legati alla cura del corpo e alla “moda”, oltre che con una speciale sezione dedicata alle collezioni funerarie che ripercorre la complessità dei culti legati all'oltretomba.