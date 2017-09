La Società Takeda ha comunicato il ritiro volontario dal mercato, a scopo cautelativo, di alcuni lotti di Riopan gel, farmaco che rientra nella categoria degli antiacidi. Secondo quanto evidenziato da Giovanni D’Agata, il presidente dello “Sportello dei Diritti”, la decisione di ritirare il farmaco comunicata dall’Aifa è scaturita dal riscontro di non conformità relativamente al parametro di viscosità, registrato nel corso di uno studio di stabilità. In particolare sono state ritirate dalle farmacie a scopo cautelative le confezioni di RIOPAN GEL OS GEL 40 BUST 800 mg – AIC 027103035 lotti n. 267642 e 267643 (data di produzione giugno 2014).

A cosa serve il farmaco Riopan gel – La Società Takeda invita a verificare la giacenza dei suddetti lotti nei magazzini, di porre immediatamente le eventuali confezioni di Riopan gel in stato di quarantena e di comunicare, entro e non oltre il 31 ottobre 2017, i quantitativi giacenti al fine di concordare il ritiro della merce. L’antiacido Riopan gel è un farmaco indicato per patologie come l’esofagite da reflusso, l’ulcera duodenale e viene utilizzato durante il trattamento di gastriti e gastro-duodeniti caratterizzate da iperacidità.