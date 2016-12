in foto: Dario Franceschini, ministro dei beni culturali

Un G7 dedicato solo alla cultura. È quanto ha annunciato il ministro ai Beni Culturali del nostro Paese, Dario Franceschini. "Per la prima volta nella storia del G7, in preparazione di Taormina – ha infatti dichiarato il ministro – il 30 e 31 marzo 2017 si terrà a Firenze il G7 Cultura con i ministri della Cultura". Franceschini ha deciso di affidare l'annuncio a Twitter, così annunciando un evento inedito per l'Italia e per gli altri grandi della terra. Si tratta, infatti, della prima riunione in assoluto nella storia del G7 che l'Italia ha in programma di realizzare nell'intento di porre al centro delle politiche di governo la cultura ed il patrimonio culturale.

Due giorni di lavoro sulla cultura per i grandi della terra.

La riunione si articolerà in due giorni di lavoro e verrà data priorità al tema della protezione del Patrimonio culturale, al traffico illecito ed alla cultura quale strumento di dialogo fra i popoli. Continua dunque lo sforzo del governo italiano per portate all'attenzione globale il tema della cultura come strumento di integrazione, di crescita, e di sviluppo sostenibile". È quanto ha annunciato il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini.

Firenze, l'entusiasmo del sindaco Nardella.

Da Firenze si è fatta subito sentire la soddisfazione del sindaco Nardella che ha dichiarato: " Firenze si farà trovare pronta per questa straordinaria opportunità. È la prima volta che il G7 dedica una sessione alla cultura e per Firenze si tratta di un riconoscimento del ruolo che la città esercita nel mondo e di una occasione importante per dimostrare il meglio della cultura italiana e fiorentina a livello internazionale". "Il G7 di marzo – conclude Nardella – dovrà essere un'altra tappa del Rinascimento fiorentino di questi anni. Grazie a Franceschini per questa scelta: condivideremo con lui tutti gli aspetti organizzativi del summit".