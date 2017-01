L'amore è imprevedibile e non ha confini e può sbocciare nei posti più impensabili dove spesso regnano caos e dolore. È quanto ci insegna la storia di una giovane coppia formata da una irachena e un macedone il cui amore è sbocciato in un giorno piovoso di marzo in un campo profughi improvvisato al confine tra Macedonia e Serbia, snodo principale della cosiddetta rotta balcanica dei migranti. Era il periodo del grande afflusso verso l'Europa di migranti provenienti dall'Iraq e dalla Siria devastati dalla guerra.

Quel giorno il 35enne Bobi Dodevski, agente della polizia macedone in servizio al confine, non avrebbe nemmeno dovuto essere lì ma il destino ha voluto che fosse chiamato a sostituire un suo collega ammalato. Un cambio di turno che si è rivelato fortunato per lui, visto che proprio quel giorno ha incontrato per la prima volta Noora Arkavazi, una giovane ragazza di venti anni che aveva viaggiato con la sua famiglia dall'Iraq. Come tanti altri, dopo aver lasciato la loro casa nell'est dell'Iraq, a Diyala, hanno attraversato il confine con la Turchia e poi da lì in barca per l'isola greca di Lesbo ed infine in Macedonia. Nel paese balcanico però il loro viaggio si è interrotto e hanno dovuto accamparsi insieme a tanti altri disperati.

Proprio nel campo è avvenuto l'incontro tra i due innamorati, un incontro di necessità visto che la 20ene aveva la febbre alta e il poliziotto ha allertato i sanitari. Da lì però tra i due è nato qualcosa che in poco tempo si è trasformato in amore. La giovane grazie alla conoscenza di sei lingue è stata assoldata come interprete dalla Croce Rossa locale e ha avuto sempre più possibilità di incontrare l'agente che infine si è dichiarato chiedendo di sposarlo. Una proposta accolta con gioia dalla ragazza che, nonostante la sua famiglia abbia raggiunto la Germania, ha deciso di rimanere in Macedonia con quello che è diventato il marito.