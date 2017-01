L'intricato gomitolo delle lingue e della loro evoluzione sciolto, come un rebus che si snoda, un disegno chiaro e didascalico viene messo a fuoco nella brillante infografica dell'artista svedese Minna Sundberg, che in un albero genealogico ha evidenziato nessi e legami fra tutte le lingue del mondo, dando vita ad una vera e propria geografia idiomatica. La lingua è una conversazione tra la psiche e il mondo e linguaggio è il filtro attraverso cui lo vediamo e lo interpretiamo. Le lingue, configurazioni particolari con cui ci è dato esercitare tale percezione, sono l'espressione più evoluta e articolata dell'umanità.

La lingua, la più articolata espressione dell'umanità che ci unisce e ci differenzia nel mondo.

Un'espressione fitta e eterogenea, man mano che si migra da un polo all'altro del pianeta, che ci incuriosisce proprio per le sostanzioni differenze nell'uso e nei modi. Siamo affascinati da questo comune denominatore che è lingua, che ci avvicina e ci differenzia, ecco perché la naturale propensione all'esplorazione di altri idiomi e della loro storia. Le diverse lingue contemporaneamente che tanto ci differenziano, in realtà, allo stesso tempo, tanto ci legano insieme. Gli ingarbugliati intrecci idiomatici in tutta la loro evoluzione sono stati oggetto di studio in particolare nella linguistica romanza. Abbiamo avuto stupore e meraviglia nello scorgere analogie etimologiche e lessicali fortissime fra lingue foneticamente distanti.

Una mappa funzionale per illustrare evoluzione, nessi e differenze delle lingue.

La riflessione sulla storia e l'evoluzione delle lingue è stata fruttuosa e intrigante, la genealogia ha assunto come simbolo rappresentativo il cosidetto ‘albero della famiglia', concettualmente molto funzionale a comprendere il prima e il dopo. E la rappresentazione della Sundberg è proprio l'albero genealogico che abbiamo sempre immaginato o che avremmo voluto abbozzare per avere una mappa solida e compatta e senza zone ombrose da strotololare con soddisfazione all'occorrenza per godere di una rappresenzione finalmente nitida degli idiomi, riportati in tutta la loro evoluzione, gli stessi che dalle orogini della storia ci hanno condotto fino a qui.

Apprendere la linguistica attraverso un'infografica è più facile.

L'illustratrice e artista di fumetti Minna Sundberg ha realizzato questa infografica in cui le principali lingue del mondo, partendo da due radici fondamentali, sono raggruppate in indo-europea e uralica. Si teorizza che il germe di lingue indoeuropee abbia avuto origine circa 6000 anni fa in Anatolia e da lì si sia diffuso con la migrazione verso l'Asia. È interessante notare che l'infografica non prende in considerazione le lingue amerindie, da cui prescinde completamente. Nell'era in cui l'apprendimento si avvale di mappe concettuali, l'infografica della Sundberg si rivelerà un mezzo certamente funzionale per tutti coloro che si approcciano all'intricato mondo della linguistica.