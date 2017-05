Dramma nella darsena del cantiere nautico "Planais" nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro (Udine), sulle rive dell'Aussa Corno. Un diportista di 59 anni, di nazionalità austriaca, è morto dopo essere caduto dal pennone della propria imbarcazione. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato in alcuni lavori su uno dei due alberi della barca, alto circa 14 metri, quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato. Lo schianto gli è stato fatale: a nulla sono serviti i soccorsi dell'equipe medica del 118, giunta rapidamente sul posto con l'elicottero decollato dalla Centrale operativa di Udine.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli che hanno messo in sicurezza la zona dove si è verificata il drammatico incidente. Sembra che l'albero della barca a vela fosse marcio alla base e per questo si è spezzato: sfortunatamente il 59enne è caduto dalla parte del molo, anziché verso l'acqua. Le indagini sono in corso da parte dei Carabinieri.