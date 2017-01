Un viaggio nel tempo attraverso gli anni durato circa dieci ore. Non è una storia di fantascienza, ma è quanto realmente accaduto su un volo della United Airlines: l’aereo è infatti decollato da Shanghai, in Cina, alle 00:20 del 1° gennaio 2017. Dopo nove ore e 40 minuti è arrivati o a San Francisco, in California, quando erano le 18:54 di Sabato 31 dicembre 2016, come riportato dall'account Twitter @Flightradar24, che monitora i voli in tempo reale a livello globale.

L'aereo ha viaggiato per oltre 9.000 chilometri per raggiungere la destinazione. Anche se il volo non ha rappresentato concretamente un viaggio all’indietro nel tempo, in qualche modo i passeggeri a bordo sono tornati al 2016 pur avendo messo piede sul velivolo nel nuovo anno a causa della differenza di 16 ore tra le due città. Ciò significa che, quando i passeggeri hanno salutato l'arrivo del 2017 presso l'aeroporto di Shanghai, a San Francisco erano appena le 8:00 il 31 dicembre dello scorso anno. Le quasi dieci ore di viaggio li hanno portati ad atterrare in California quando erano quasi le 19. Giusto il tempo di ri-festeggiare il Capodanno. Come riportato dal sito TN, uno dei passeggeri celebrava anche il suo compleanno quel giorno, così ha avuto l'opportunità di fare festa due volte.