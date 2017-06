Quando si pensa ad un monaco buddista si immagina di solito un uomo in abiti rossi con una testa rasata e che magari vive gran parte del sua vita contemplazione in un monastero lontano. Niente però può essere più lontano di questa figura di Kodo Nishimura, un monaco buddista di origine giapponese che infatti vive in una delle città più caotiche del mondo occidentale, New York, e ogni giorno è a contatto con il mondo della moda e degli spettacoli come make-up artist.

Nishimura, 27 anni, infatti si è specializzato in make-up arrivando anche a truccare le modelle di miss Usa e miss mondo. Nato a Tokyo e per 8 anni educato in un tempio buddista diventando infine monaco, Kodo Nishimura ha radicalmente trasformato la sua vita dopo il trasferimento negli Usa a 18 anni continuando però a rimanere un religioso buddista vivendo un doppio ruolo singolare.

Il successo come truccatore l'hanno reso una vera star del make-up della Grande Mela e un'icona della comunità Lgbt giapponese. Nishimura ama provare su sé stesso le sue creazioni che per molti sono veri e proprie opere d'arte, come si vede sui suoi account social, in primis instagram, dove fanno bella mostra le originali composizioni di trucco accanto ai momenti del suo lavoro che lo vedono impegnato con modelle e personaggi della moda. Un impegno che in effetti, come ha confidato a Buzzfeed, inizialmente lo ha preoccupato. A Fugare i suoi dubbi sul fatto che l'amore per il make-up potesse scontrarsi con la sua religione è stato il suo maestro buddista, spiegandogli che “non c’è nulla di sbagliato se ti aiuta a consegnare il tuo messaggio alla gente”.