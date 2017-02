E' stato arrestato con l'accusa di lesioni personali gravi aggravate dall'aver agito per motivi abietti o futili, il ragazzo di 20 anni accusato di avere picchiato – sabato sera nel centro di Biella – un diciassettenne. Il provvedimento di custodia cautelare è stato firmato dal sostituto procuratore Mariaserena Iozzo al termine delle indagini svolte dai carabinieri. Secondo quanto riferito della vittima, l'aggressore sarebbe uscito da un locale pubblico nel quale si trovava colpendolo al volto con tre pugni. Il ragazzo colpito ha riportato la frattura dell'orbita dell'occhio sinistro e rischia lesioni permanenti alla vista. Al momento l'aggressione è ancora senza movente. A chiarirla dovrà essere nei prossimi giorni lo stesso giovane arrestato, difeso dall'avvocato Massimo Pozzo.

Il 17enne aggredito sabato nel centro di Biella.

L'aggressione ai danni dell'adolescente ha avuto luogo sabato sera in piazza Vittorio Veneto, nel centro di Biella: il giovane stava aspettando l'autobus con degli amici quando un altro, di pochi anni più grande, lo ha avvicinato e gli ha sferrato tre pugni violentissimi all'occhio, provocandogli una frattura oculare e un enfisema, probabilmente aggravato anche dal fatto che la vittima indossava gli occhiali quando è stato colpito. Il 17enne è ricoverato all'ospedale di Ponderano con una prognosi 40 giorni, dovrà essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Fin da subito l'aggressione è stata descritta come un episodio di knockout game, l'assurda moda spopolata negli USA qualche anno fa che consiste nel picchiare una persona senza nessuna ragione. Pare che l'aggressore di Biella si sia ispirato a questa incredibile "tendenza" e che dopo aver colpito la vittima se ne sia andato, sorridendo soddisfatto come avesse commesso una bravata senza conseguenze. In realtà se il pugno avesse raggiunto il 17enne alla tempia le conseguenze avrebbero potuto essere ben più gravi.