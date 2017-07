Klimt Experience arriva fino al 7 gennaio 2018 al Mudec di Milano. La mostra, un viaggio multimediale nelle opere del grande artista viennese, approda nel sito milanese dopo il successo di Firenze, Caserta e Bologna con le sue videoinstallazioni ed effetti sonori. Un'esperienza coinvolgente che porta per mano il visitatore nelle opere d'arte di Gustav Klimt. Quasi 700 immagini "sparate" da 30 proiettori laser su dei megaschermi e sulle pareti con una definizione più alta di quella del Full Hd.

Si tratta di una rappresentazione multimediale e immersiva dei maggiori capolavori dell’artista viennese, tra i protagonisti assoluti dell’era contemporanea da un punto di vista artistico. Klimt Experience rappresenta un inedito evento espositivo, prodotto dal Gruppo Crossmedia, dedicato alle opere e agli episodi della vita di Klimt.

Arte e virtualità: un matrimonio riuscito.

Ovunque è stata la mostra è stato necessario prorogare i termini di vista, dovuto all'incredibile richiesta da parte dei visitatori, di poter assistere a un vero e proprio spettacolo dell'arte, con oltre 700 immagini, selezionate e riprodotte dal sistema Matrix X-Dimension, progettato in esclusiva per questa video installazione, permettono al visitatore una immersione totale. Adesso la mostra arriva al Mudec, in uno dei simboli milanesi, che ospiterà dunque questa particolare forma di esperienza artistica e sensoriale.

Trenta proiettori laser trasmettono infatti sui megaschermi dell'installazione oltre 40 milioni di pixel garantendo una definizione maggiore del full hd. Inoltre, nell’area introduttiva sono stati installati dei tavoli interattivi touch screen per approfondire alcune tematiche e poi ancora la possibilità di sperimentare Klimt VR Experience, una tecnologia che attraverso, gli Oculus Samsung Gear VR, consente di “entrare” letteralmente nelle opere.