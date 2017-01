Un aereo della Turkish Airlines partito da Hong Kong è precipitato in Kirghizistan. Il velivolo, un Boeing 747, si è schiantato durante la fase di atterraggio sulle case vicino all’aeroporto internazionale di Manas, nei pressi di Biskek, la capitale del Paese situato in Asia centrale. Almeno 37 persone sono morte nell’incidente. Lo ha annunciato il Ministero delle emergenze del paese. La scarsa visibilità, dovuta alla densa nebbia, sarebbe stata la causa principale della tragedia, sempre secondo il dicastero governativo. “L'aereo cargo di proprietà turca proveniva da Hong Kong e si è schiantato nella fase di atterraggio all'aeroporto di Manas, vicino a Bishkek, a causa delle cattive condizioni meteorologiche", ha indicato un responsabile del Ministero per le situazioni di emergenza, Moukhammed Svarov. Almeno 15 case sono state distrutte. Secondo Ria Novosti, tra le vittime ci sarebbero quattro membri dell’equipaggio del velivolo. Secondo la Tass, uno dei membri dell’equipaggio era inizialmente sopravvissuto alla catastrofe, ma è morto durante il trasporto in ospedale. Si parla anche di quattro bambini tra le vittime.

Non è la prima volta che nei pressi dell’aeroporto di Manas avviene un incidente aereo. Nel 2008 un velivolo diretto in Iran si schiantò poco dopo il decollo uccidendo 68 persone. Fino al 2014, le Forze armate statunitensi sono state presenti con un'installazione militare nell'aeroporto kirghiso, utilizzandolo principalmente per le operazioni in Afghanistan.