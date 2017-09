Continua, e si fa di volta in volta più preoccupante, il braccio di ferro tra Stati Uniti e Corea del Nord. A pochi giorni dalle dichiarazioni di Donald Trump all'assemblea generale delle Nazioni Unite, in cui il repubblicano ha detto di essere disposto a "distruggere" il paese asiatico nel caso non rinunciasse allo sviluppo del suo programma nucleare, la replica di Kim Jong-un non si è fatta attendere: "E' la più feroce dichiarazione di guerra della storia". Il presidente statunitense, secondo il leader nordcoreano, "è inadatto a governare come supremo comandante di un Paese, ed è sicuramente un bandito e un gangster al quale piace giocare con il fuoco, più che un politico". Da quando si è insediato a Washington "ha reso il mondo inquieto – ha aggiunto – con minacce e ricatti contro tutti i Paesi".

Tillerson: "Armi nucleari portano la Corea del Nord all'isolamento"

"La Corea del Nord potrebbe pensare che le armi nucleari garantiscano la sopravvivenza del suo regime. In verità, le armi nucleari portano chiaramente solo a maggior isolamento, ignominia e deprivazione". A dichiararlo è stato il segretario di Stato americano, Rex Tillerson, a margine del Consiglio di sicurezza dell'Onu, riferendosi al programma missilistico e nucleare di Pyongyang. Intanto l'amministrazione Usa ha varato nuove sanzioni contro le società straniere che fanno affari con la Corea del Nord.

Ministro esteri Corea del Nord: "Pensiamo di far esplodere una bomba all'idrogeno nel Pacifico"

Sanzioni che tuttavia non sembrano preoccupare la Corea, tanto che ai giornalisti presenti all'Onu il ministro degli Esteri nordcoreano, Ri Yong Ho ha fatto intendere che Pyongyang potrebbe far esplodere una bomba all'idrogeno nell'Oceano Pacifico. Naturalmente, la decisione finale spetta al leader nordcoreano. Le dichiarazioni non promettono nulla di buono visto che Kim ha promesso una risposta "di massimo livello" contro gli Stati Uniti. Risposta che, se dovesse effettivamente arrivare in questi termini, potrebbe determinare l'escalation militare definitiva.