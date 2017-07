in foto: la villa del massacro (foto Africa Express)

Una donna italiana di 71 anni, M. L. S., originaria di Cremona, è stata uccisa durante una rapina in villa in Kenya, sulla costa di Mombasa, a Kikambala. Il marito, un 72enne, è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato al Mombasa Hospital. Non sarebbe in pericolo di vita. Titolari di una società per macchine da ufficio, avevano acquistato un cottage sull’Oceano Indiano, a una trentina di chilometri dalla seconda città del Kenya. La Farnesina ha confermato la notizia.

Rapina in villa, coppia massacrata.

La coppia di pensionati, stando a quanto riportato dal sito locale Africa Express, sarebbe stata sorpresa dai malviventi intorno alle 6 del mattino. L'anziano è stato colpito con un bastone e poi trascinato nella villa. Gli aggressori si sono poi accaniti sulla moglie, colpendola più volte e lasciandola poi a terra priva di sensi. A chiamare i soccorsi è stato un amico che la coppia aspettava per il pranzo, dopo che per ore nessuno si era accordo di quanto accaduto. L'uomo ha raccontato di essersi trovato davanti a uno spettacolo terrificante, con i corpi a terra e sangue dappertutto. Il marito è stato subito trasportato al Mombasa hospital. Sotto choc, non sarebbe in pericolo di vita. Per la 71enne purtroppo non c’è stato niente da fare.

Farnesina conferma.

L’ambasciata d’Italia e il console onorario a Mombasa sono in contatto con i familiari della vittima in Italia ai quali, d’intesa col Ministero degli Esteri, stanno prestando ogni possibile assistenza. I due coniugi spesso erano in vacanza in Kenya, dove trascorrevano diversi mesi all’anno.