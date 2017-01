L'idea di uscire da solo di sera mentre nevicava indossando solo maglietta e vestaglia per andare a prendere in garage la legna per il camino sarebbe potuta costare molto cara ad un uomo statunitense, il 64enne Bob. Quella che doveva essere una semplice operazione di pochissimi minuti, infatti, si è trasformata in un disastro: l'uomo è scivolato ed è caduto rovinosamente nella neve senza più possibilità di rialzarsi. Essendo solo e vivendo in una zona isolata di Petoskey, nello stato del Michigan, l'uomo sarebbe potuto morire assiderato, ma su di lui vegliava un angelo custode molto particolare, la sua cagnolina Kelsey.

L'esemplare di Golden Retriever infatti, sentendo le urla del padrone, si è fiondato verso di lui e, capendo che non poteva fare nulla, si è sdraiato sul suo copro mantenendolo al caldo per oltre venti ore fino a che qualcuno non si è accorto del 66enne. Il cane, che ha 5 anni, non lo ha abbandonato nemmeno per un secondo leccandogli la faccia per tenerlo sveglio e attivo e continuando ad abbaiare insistentemente per richiamare l'attenzione di qualcuno. Un gesto che ha salvato la vita a Bob visto che oltre a non farlo congelare ha permesso ai vicini di accorgersi di lui il giorno dopo in modo che avvertissero i soccorsi.

"Urlavo per chiedere aiuto, ma il mio vicino di casa più vicino è a circa 500 metri di distanza ed erano le 22:30, ma fortunatamente la mia Kelsey è accorsa subito", ha spiegato il 64enne ai giornali locali, aggiungendo: "Al mattino la mia voce non c'era più e non ho potuto più urlare per chiedere aiuto, ma il cane non ha smesso di abbaiare fino a che sono accorsi i vicini . È un eroe, gli sarò eternamente grato".