Si chiama Kate Hannah, ha solo 22 anni ed è una cameriera di un pub inglese licenziata dopo essere stata molestata sessualmente: la donna è stata giudicata poco professionale per non aver indossato il reggiseno. La ragazza ha scritto un post denuncia su Facebook in cui ha mostrato il modo in cui era vestita raccontando ciò che le era successo.

Il fratello del suo titolare le avrebbe detto che la sua presenza non era opportuna dal momento che non indossava la biancheria intima, affermando che non le era permesso di lavorare senza e facendo questo di fronte ad altri membri del personale e ad alcuni clienti così da metterla in profondo imbarazzo. Stando a quanto riferisce il Daily Mail, molte persone sembravano essere d'accordo con quello che stava dicendo il titolare che si sarebbe rivolto alla 22enne anche insultandola.

Anche sui social network in molti hanno dato ragione ai datori di lavoro, sostenendo che il reggiseno in un luogo di lavoro è basilare. Il pub ha però precisato che nessuna dipendente è stata licenziata per queste ragioni e alcuni legali, che si sono espressi a riguardo, hanno però affermato che, qualora fosse, ci sarebbero gli estremi per una denuncia.