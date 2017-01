Carnevale si avvicina e con esso anche la voglia di divertirsi in modo spensierato, magari intonando delle canzoni con gli amici. Se siete amanti del karaoke, tuttavia, meglio fare attenzione all'apparecchio che si ha in casa: se vi è capitato di acquistare il Silvercrest Sksh 15a1 ìn vendita da Lidl dallo scorso 29 dicembre meglio dire stop alla musica. Perché questo dispositivo, realizzato dalla società tedesca Targa è potenzialmente pericoloso in quanto a rischio folgorazione.

L'allarme è arrivato anche nel nostro paese in seguito alla segnalazione dell'Ispettorato federale svizzero degli impianti a corrente forte che esaminando il prodotto ha rilevato un difetto di fabbricazione nell'alimentatore che appunto può provocare una scossa elettrica. Il lotto dell’articolo in questione, che è stato ritirato dall'azienda produttrice, è 279426 e si trova stampato sul fondo nell’etichetta dopo la sigla Ian.

Il codice va controllato soprattutto se il dispositivo è stato acquistato nei punti vendita Lidl di tutt'Italia in occasione delle feste di fine anno (era in offerta a 49.90 euro nel volantino del 29 dicembre).