Un bacio al padre, alla madre e alla sorella poco prima che venga fatta esplodere in una stazione di polizia. Sono immagini scioccanti. Il Daily Mail diffonde oggi il video che mostra i genitori della bambina di 7 anni che è stata fatta esplodere a Damasco alcuni giorni fa: la istruiscono e poi l'abbracciano, prima di mandarla a morire da kamikaze come se nulla fosse. Con lei c’è anche la sorellina di 9 anni, a cui forse presto sarà destinata la stessa drammatica sorte. Come si vede nelle immagini, le due bambine li salutano con il marchio di fabbrica dei terroristi islamici, ‘Allahu Akbar’, ‘Allah è grande’.

Un uomo dietro la macchina da presa chiede alla madre perché sta mandando sua figlia "alla jihad", pur essendo "così piccola". Lei risponde che “nessuno è giovane quando si parla di jihad perché ogni musulmano deve partecipare alla jihad”. Le bimbe hanno addosso il cappotto, un cappellino di lana e una sciarpa: come molte altre bimbe di qualunque altra parte del mondo, sembrano pronte a uscire di casa per andare a scuola o a giocare in cortile in questi giorni più freddi dell’anno.

Venerdì scorso la bambina di 7 anni è entrata in un commissariato della capitale siriana: “Mi sono persa, posso andare al bagno?” ha chiesto agli agenti. Subito dopo la deflagrazione nella quale tre poliziotti sono rimasti feriti, lei è morta dilaniata.