Se c'è un settore che non va mai in crisi è quello della produzione di armi. Al contrario, negli ultimi anni a causa dell'eccesso di domanda la Kalashnikov, società russa celebre per aver inventato l'Ak47, ha reso noto di aver intenzione di aumentare il personale del 30% a causa di una mole di ordini esagerata e tale da non poter essere soddisfatta con l'attuale manodopera, che conta 5.500 lavoratori. L'ufficio di Mosca della compagnia ha quindi diffuso un comunicato nel quale annuncia l'intenzione di assumere 1.700 dipendenti nel 2017, quale misura indispensabile per l'evasione delle migliaia di ordini in attesa: "In seguito alla crescita dei volumi di produzione, che è stata sostenuta dall'aumento del numero di commesse dall'estero, è stato deciso di aumentare il numero degli addetti", ha dichiarato Alexey Krivoruchko, amministratore delegato di Kalashnikov Group. "La sfida che abbiamo di fronte è il crescente numero di ordini. Per soddisfarli, fino all'aprile 2017, la produzione sarà organizzata in tre turni". Verranno assunte varie figure professionali: dagli ingegneri agli operai semplici che dovranno seguire la lavorazione delle macchine

L'Ak47 deve la sua celebrità soprattutto alle sue caratteristiche tecniche: semplice, relativamente leggero e maneggevole, venne utilizzato in diverse guerre soprattutto a sostegno di gruppi guerriglieri che resistevano all'esercito statunitense. In futuro, però, il fucile si è diffuso anche tra gruppi terroristici e organizzazioni criminali, che possono contare tra l'altro su un fiorente mercato nero. Il kalashnikov prende il nome dall'ingegnere sovietico e soldato dell'Armata Rossa Michail Timofeevič Kalašnikov, che lo inventò nel 1947, disegnando il progetto nella camera di ospedale dove si stava riprendendo dalle ferite di guerra.